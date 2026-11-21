تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان وأمانة سر أشرف حسن، غدا الأحد 22 نوفمبر 2026، محاكمة أعضاء تنظيم زاوية الناعورة بمركز الشهداء محافظة المنوفية والمكون من 6 متهمين، أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 4506 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تأسيس وقيادة المتهم الأول جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

محاكمة تنظيم زاوية الناعورة الإرهابي

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني حتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.