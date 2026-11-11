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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي الإرهابي.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد السعيد.

محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 2014 وحتي 4 يونيو 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتي الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر مد الجماعة بمعونات مادية وأموال وأسلحة، ووجه للمتهم السابع عشر حيازة مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، ووجه للمتهم الخامس عشر وأخرين اتهامات بحيازة أسلحة نارية.

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