بنتهم ومُتغيبة عن المنزل .. الداخلية تكشف تفاصيل اصطحاب فتاة بالإكراه داخل سيارة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة بعض الأشخاص اصطحاب فتاة داخل سيارة بالإكراه بأسيوط.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (أحد الأشخاص "بالمعاش" وزوجته ، ونجل شقيق الأول) وبسؤالهم قرروا أنه بتاريخ 10 الجارى وأثناء سيرهم بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط شاهدوا مصادفةً كريمة الأول والثانية والمُبلغ بغيابها بتاريخ 31 أغسطس المنقضى ، وأضافوا بأنها تعانى من اضطرابات نفسية وتعالج لدى أحد الأطباء وسبق حجزها عدة مرات ببعض مستشفيات الصحة النفسية "قدموا ما يفيد ذلك" ، وقيامهم بإصطحابها بالسيارة المُشار إليها لإيداعها بإحدى مستشفات الصحة النفسية بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





