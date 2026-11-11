مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مُفاجئة بشارع خالد بن الوليد لتعزيز الانضباط بالشارع السكندري

أجرى اللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، جولة ميدانية مفاجئة، مساء اليوم، بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، لمتابعة جهود رفع الإشغالات والتأكد من تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات، في إطار جهود تعزيز الانضباط بالشارع السكندري.

وتابع مدير الأمن خلال الجولة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق والأرصفة دون عوائق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء حاتم الحداد على أهمية وضع آلية تنظيمية تضمن عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، ومنع الممارسات العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع استمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضمان تحقيق الانضباط المروري.

رافق مدير الأمن خلال الجولة اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة المرور، والعميد أيمن بيومي، مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندس وليد موسى، رئيس حي المنتزه أول، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.