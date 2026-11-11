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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غموض يُحيط بجثة «العلواني» في بيروت.. السفارة العراقية تنتظر نتائج الـ DNA

النائب العراقي السابق أحمد العلواني
النائب العراقي السابق أحمد العلواني
خاطر عبادة

أعلنت السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت أن هوية الجثة التي عُثر عليها مؤخرًا لم تُحسم بعد، مؤكدة انتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد مما إذا كانت تعود إلى النائب العراقي السابق أحمد العلواني.

وأوضحت السفارة أن الجهات المختصة تواصل إجراءات الفحص والتحقق من هوية الجثة، مشيرة إلى أن إعلان الهوية بشكل رسمي يظل مرهونًا بصدور نتائج التحليل.

التحقيق مع 5 عناصر من حزب الله

وأعلنت النيابة العامة اللبنانية بدء التحقيق مع خمسة عناصر من حزب الله، على خلفية قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، في العاصمة بيروت.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيقات تتواصل لكشف ملابسات مقتل العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة سكنية بمنطقة طريق الجديدة في بيروت، مع متابعة الإجراءات القانونية والاستماع إلى المشتبه بهم.

تساؤلات حول وصوله وملابسات مقتله

وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام أمني وقضائي بالقضية، التي أثارت تساؤلات بشأن ظروف وصول العلواني إلى لبنان وملابسات مقتله، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وكشف دوافع الجريمة.

انقطاع الاتصال بعد وصوله في 5 نوفمبر

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد عثرت على جثة العلواني، بعدما انقطع الاتصال به لعدة أيام عقب وصوله إلى لبنان في 5 نوفمبر الجاري، وسط معلومات أولية عن تعرضه للاستدراج إلى شقة سكنية قبل مقتله.

استدراج إلى شقة وشبهة خنق

ووفقًا لمعلومات أمنية نقلتها وسائل إعلام لبنانية، استأجر ثلاثة أشخاص، بينهم سوريان ولبناني، الشقة التي عُثر فيها على الجثة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى الاشتباه في تعرض العلواني للخنق، مع توقيف أحد المشتبه بهم وملاحقة آخرين.

السفارة العراقية في بيروت لبنان النائب العراقي أحمد العلواني

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