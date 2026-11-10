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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوجة العودة لمنزل الزوجية دون حضور زوجها لاصطحابها؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تشاجرت مع زوجها أثناء سفره، فتركها مع طفليها في منزل أسرتها، لكنها لم تستطع الاستمرار في الإقامة هناك، خاصة أن ابنها يرغب في العودة إلى منزل الزوجية ولا يشعر بالراحة في بيت أهلها، متسائلة عن جواز عودتها إلى منزلها دون أن يأتي زوجها لاصطحابها.

أمين الإفتاء: الزوجة الصالحة تراعي حق زوجها وتحفظ بيته وماله وكرامته في غيابه

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الزوجة الصالحة تراعي حق زوجها وتحفظ بيته وماله وكرامته في غيابه، وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن عودة الزوجة إلى منزل الزوجية في غياب زوجها تعبر عن حرصها على استمرار الحياة الأسرية، وتمسكها بالمودة والرحمة والسكينة التي تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبتها في الحفاظ على العلاقة الزوجية ورعاية الأبناء.

وأشاد أمين الفتوى بدار الإفتاء بتصرف السيدة وحرصها على العودة إلى منزلها مراعاةً لرغبة ابنها في الاستقرار ببيته، داعيًا إياها إلى التفاؤل وحسن الظن بالله، ومستشهدًا بقوله تعالى: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، معربًا عن أمله في أن تجد من زوجها ما يسعدها ويطيب خاطرها.

الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز للزوجة العودة لمنزل الزوجية دون حضور زوجها لاصطحابها

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