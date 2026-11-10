بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج

عرضت قناة " إكسترا نيوز" تسريب صوتي لعبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا وهو يكشف خطط جماعة الإخوان الإرهابية في نشر فكرها خارج مصر وفي دول أوروبا.



وقال عبد الله منصور في التسريب الصوتي:" خرج كثير من الإخوان من السجون وهذا حدث ..اهل مصر قد لا يعطونه الأهمية الكبيرة لأنه كان له أثر مضاعف فغي الصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي بعد ذلك انطلاقا من مصر نفسها".

وتابع عبد الله بن منصور في التسجيل الصوتي :" ثم في بناء الحركة الإسلامية في الغرب وفي أمريكا وكندا وأوروبا



وفي وقت سابق، أدرجت مصر، مجلس مسلمي أوروبا و 35 كيانا من أفرعه على قوائم الإرهاب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وشملت الكيانات المدرجة، مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه ومؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا.

كما الكيانات المدرجة، التجمع الإسلامي الألماني والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.

وشملت القائمة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم.

كما شملت القائمة،المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.