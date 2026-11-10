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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«قابلت سعاد حسني ومعرفتهاش».. هاني رمزي يكشف مفاجأة جديدة بشأن لغز وفاة السندريلا

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان هاني رمزي عن تفاصيل موقف جمعه بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدًا أنه لم يتعرف عليها عندما التقاها بسبب ظهورها دون مستحضرات تجميل، وارتدائها نظارة وإيشاربًا غيّرا من ملامحها التي اعتاد الجمهور رؤيتها بها على الشاشة.

كما تحدث هاني رمزي عن الجدل المثار حول ملابسات وفاة السندريلا، معربًا عن اعتقاده بأنها تعرضت للقتل ولم تقدم على الانتحار، مستندًا في رأيه إلى أحاديث جمعته بالفنان حسين فهمي والدكتور عصام عبد الصمد، أحد رموز الجالية المصرية في لندن.

هاني رمزي يكشف تفاصيل مقابلته لسعاد حسني

وقال هاني رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»: «معرفتش سعاد حسني لما قابلتها، كانت من غير ماكياج ومعرفتهاش، الماكياج بيفرق جامد جدًا».

وأوضح أن الفنانة الراحلة كانت تحرص على الظهور بصورة مختلفة بعيدًا عن الكاميرات، وهو ما جعله لا يدرك هويتها خلال اللقاء، مضيفًا: «سعاد حسني كانت لابسة نضارة وحاطة إيشارب ومن غير ماكياج خالص، وبعد ما طلعت قالولي: سلمت على مدام سعاد؟ قلتلهم: سعاد مين؟ قالولي: سعاد حسني، مسلمتش عليها».

وأشار إلى أن اختلاف ملامح بعض الفنانات دون مستحضرات التجميل قد يجعل التعرف عليهن أمرًا صعبًا، قائلًا: «وأنا بقولك إن أي حد هيشوفهم مش هيعرفهم».

هاني رمزي يكشف مفاجأة: حسين فهمي قال لي إن سعاد حسني كانت جبانة

وفي سياق آخر، كشف هاني رمزي عن موقفه من الجدل المستمر بشأن وفاة الفنانة سعاد حسني، مؤكدًا أنه يميل إلى الاعتقاد بأنها تعرضت للقتل، وليس الانتحار، استنادًا إلى معلومات وأحاديث نقلها إليه أشخاص كانوا على معرفة بها.

وقال إن الفنان حسين فهمي كان من المقربين إلى سعاد حسني، وسبق أن تحدث معه عن شخصيتها، موضحًا: «الفنان حسين فهمي كان من الناس اللي يعرفوها كويس جدًا، قالي إنها كانت جبانة جدًا، مش ممكن تقبل على الانتحار، الانتحار ده عاوز جرأة».

وأشار إلى أن حديث حسين فهمي جعله يستبعد فرضية الانتحار، وفقًا لتصوره عن شخصية الفنانة الراحلة وطبيعتها.

وتطرق هاني رمزي إلى لقاءات جمعته بالدكتور عصام عبد الصمد، الذي وصفه بأنه «عمدة المصريين في لندن»، موضحًا أنه تحدث معه أكثر من مرة عن الأيام الأخيرة في حياة سعاد حسني، واستعداداتها للعودة إلى مصر.

وقال: «د. عصام عبد الصمد، عمدة المصريين في لندن، قعدت معاه كذا قعدة، أكد لي إنها كانت نازلة مصر عشان ترجع تشتغل، بتحضر نفسها وبتشتري حاجات، روحها المعنوية كانت عالية جدًا».

وأوضح أن ما سمعه عن استعدادات الفنانة الراحلة للعودة إلى العمل، وارتفاع روحها المعنوية في تلك الفترة، عزز اعتقاده بأنها لم تكن تفكر في إنهاء حياته.

واختتم هاني رمزي حديثه بالتأكيد على أن وفاة سعاد حسني لا تزال تثير تساؤلات عديدة بالنسبة إليه، قائلًا: «لغز محير جدًا، ووراه أسئلة كتير جدًا، أنا مصدق إنها اتقتلت».

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