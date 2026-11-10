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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم عايدة فهمي تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها

الفنانة عايدة فهمي
الفنانة عايدة فهمي
أوركيد سامي

 كرم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، مساء اليوم، في إطار حرصه على الاحتفاء بالقامات الفنية التي أثرت الحياة الإبداعية بأعمال متميزة في مختلف المجالات، الفنانة عايدة فهمي، وذلك خلال احتفالية أقيمت على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها البارزة في الأعمال الموجهة للأطفال، إلى جانب حضورها المميز في السينما والدراما والمسرح.

وأكدت الدكتورة داليا همام أن تكريم الفنانة عايدة فهمي يأتي ضمن استراتيجية المهرجان الهادفة إلى تسليط الضوء على الفنانين أصحاب التجارب الإبداعية المتنوعة، الذين استطاعوا أن يتركوا بصمات واضحة في أكثر من مجال فني، ولم تقتصر عطاؤهم على لون إبداعي واحد، بل امتدت أعمالهم لتشمل مختلف الفنون والفئات العمرية.

وأوضحت أن المهرجان يولي اهتمامًا خاصًا بالفنانين الذين كانت لهم إسهامات مؤثرة في مجال فنون الطفل، انطلاقًا من إيمان القائمين عليه بأهمية هذا النوع من الإبداع في تشكيل وعي الأجيال الجديدة وبناء وجدانها، مشيرة إلى أن الفنان الذي يمتلك أدوات فنية متنوعة ويقدم أعمالًا تخاطب الطفل بوعي وموهبة، يستحق التقدير والاحتفاء بتجربته.

وتتمتع الفنانة عايدة فهمي بمسيرة فنية ثرية، قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان لفنون الطفل نصيب بارز من إبداعاتها، حيث نجحت في تقديم شخصيات مميزة تركت حضورًا في ذاكرة الأطفال والمشاهدين، سواء من خلال الأداء الصوتي في أعمال الرسوم المتحركة أو مشاركاتها المسرحية.

ومن أبرز محطاتها في عالم الطفل مشاركتها في الأجزاء المختلفة من مسلسل الرسوم المتحركة «عصام والمصباح»، من خلال شخصية «ميس إنشراح»، التي تعد من الشخصيات المعروفة في العمل، إلى جانب مشاركتها في عدد من المسلسلات الكرتونية، من بينها «كليم الله» و«قصص الكهف» والجزء الثاني من مسلسل «يوسف الصديق»، فضلًا عن ظهورها في مسلسل «فطوطة وتيتا مظبوطة».

وعلى خشبة المسرح، قدمت عايدة فهمي تجربة مميزة في مسرح الطفل من خلال العرض الاستعراضي «سنو وايت وعصابة الأقزام»، الذي جسدت خلاله شخصية الساحرة الشريرة، في تجربة عكست قدرتها على التنوع في الأداء والتفاعل مع طبيعة العروض الموجهة للصغار، التي تتطلب أدوات تمثيلية خاصة تجمع بين التعبير والحركة والحضور المسرحي.

ولم تتوقف مسيرة الفنانة عايدة فهمي عند الأعمال الموجهة للأطفال، بل امتدت إلى العديد من التجارب الفنية المهمة في السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، حيث شاركت في أفلام بارزة من بينها «كتيبة الإعدام» و«ديك البرابر»، كما ظهرت في عدد من المسلسلات التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا، ومنها «أرابيسك» و«أبو العروسة» و«جزيرة غمام»، مقدمة خلال هذه الأعمال شخصيات متنوعة أكدت امتلاكها قدرات تمثيلية مميزة.

وفي المسرح، تواصل عايدة فهمي حضورها الإبداعي من خلال تجارب مختلفة، كان من أبرزها بطولتها للعرض المونودرامي «فريدة»، الذي قدمت من خلاله تجربة تمثيلية تعتمد على الأداء الفردي والقدرة على جذب انتباه الجمهور والتعبير عن أبعاد الشخصية بمفردها، وهو ما يعكس تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على خوض تجارب مسرحية مختلفة.

ويأتي تكريم عايدة فهمي ليؤكد أهمية تقدير الفنانين الذين قدموا أعمالًا مؤثرة للأطفال، وأسهموا في إثراء المحتوى الفني الموجه لهذه الفئة، خاصة أن فنون الطفل تمثل أحد المسارات المهمة في بناء الوعي والثقافة وتنمية الخيال لدى الأجيال الجديدة.

ويُنظم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي من خلال جمعية الفن والثقافة «بتاح»، برعاية وزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم الفنون الموجهة للأطفال وتشجيع الإبداع الفني، والاحتفاء بالتجارب التي تسهم في الارتقاء بمستوى المحتوى الثقافي والفني المقدم لهم.

الفنانة عايدة فهمي اخبار الفن نجوم الفن

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