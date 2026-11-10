وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي بباريس تطورات الأوضاع الإقليمية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء بباريس، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية.

وتناول اللقاء تطورات الوضع الإقليمي والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد واستعادة التهدئة ونزع فتيل الأزمة بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة.

كما تبادل الوزراء الرؤى في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر إلى واشنطن، ولقاءاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، حيث تم استعراض سبل البناء على نتائج الزيارة والدفع تجاه تعزيز المسارات الدبلوماسية الجارية للتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة، وتكثيف التحركات الرامية إلى تغليب لغة الحوار ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر، بما يجنب دولها مخاطر وتداعيات أي تصعيد عسكري محتمل ويحفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.