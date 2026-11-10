إعلامي: حسام حسن أنهى مشواره مع المنتخب بنفسه.. وعلي ماهر قادر على النجاح

أكد الإعلامي أحمد البكري أن تصريحات حسام حسن كانت السبب في نهاية مشواره مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المدير الفني السابق أخطأ في حق نفسه بسبب تلك التصريحات.

وقال أحمد البكري، خلال تصريحاته عبر برنامج «الديفندر»، إن حسام حسن أسطورة كروية، وكان يجب عليه التعامل مع محمد صلاح بشكل مختلف، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن صلاح ظاهرة كروية تستحق الدراسة.

وأضاف أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كان داعمًا بقوة لحسام حسن وجهازه المعاون، وكان يرغب في استمراره، لكن حسام حسن هو من أنهى مشواره مع المنتخب بتصريحاته.

وتطرق البكري إلى تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، معربًا عن ثقته في قدرته على تحقيق النجاح مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن علي ماهر يقدم كرة قدم مميزة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة، وهو ما يمنحه فرصة لتقديم مستوى جيد مع المنتخب.

واختتم الإعلامي أحمد البكري تصريحاته بتقديم الدعم الكامل لعلي ماهر وجهازه الفني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة مع منتخب مصر.