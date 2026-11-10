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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرنر: رونالدو أكبر علامة تجارية في عالم كرة القدم وأعظم هداف في التاريخ

رونالدو
رونالدو
يارا أمين

أشاد الألماني تيمو فيرنر، مهاجم توتنهام السابق، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مؤكدًا أنه يتفوق من الناحية التسويقية على الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويُعد أعظم هداف في تاريخ كرة القدم.

وقال فيرنر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو وميسي رياضيان عظيمان، لكنه يرى أن النجم البرتغالي يمثل العلامة التجارية الأكبر في عالم الرياضة، بفضل ما حققه خلال مسيرته الكروية وما يقدمه خارج المستطيل الأخضر.

وأضاف: «كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي رياضيان عظيمان، لكنني أقول بنسبة 100% إن كريستيانو رونالدو هو العلامة التجارية الأكبر».

وتابع: «ما حققه بفضل موهبته، وكرة القدم التي قدمها، وكل ما يفعله خارج الملعب أمر مذهل، ولا يمكن منافسة ذلك».

وأشار فيرنر إلى أن مكانة رونالدو العالمية تضعه في مصاف أساطير الرياضة، مثل أسطورة كرة السلة مايكل جوردان ونجم الجولف تايجر وودز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تفوق رونالدو في الجانب التهديفي، قائلًا: «من الناحية الكروية، يجب أن أقول إن كريستيانو رونالدو أعظم هداف في تاريخ كرة القدم».

فيرنر رونالدو توتنهام كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

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