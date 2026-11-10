مفاجأة بشأن موقف محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر رغم الإصابة

يتواجد محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، في معسكر الفراعنة الحالي، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مواجهة أنجيه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تواجد اللاعب في معسكر المنتخب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:



«محمد عبد المنعم يتواجد في معسكر منتخب مصر رغم الإصابة».

ومن المنتظر أن يخضع عبد المنعم لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، لتقييم حالته الصحية والوقوف على حجم الإصابة، وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وكان مدافع نيس قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام أنجيه، وغادر الملعب بين شوطي اللقاء، وسط تقارير أشارت إلى احتمالية غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، نتائج الفحوصات الطبية للاعب، من أجل حسم موقفه من الاستمرار في المعسكر أو استبعاده وفقًا لحالته الصحية.