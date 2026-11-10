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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم أدرك عظمته إلا بعد تدريبه.. بيولي يتغنى بعقلية رونالدو: يعيش لكرة القدم

رونالدو
رونالدو
يارا أمين

أشاد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي، بالعقلية الاحترافية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، مؤكدًا أن العمل معه عن قرب جعله يدرك حجم العظمة التي يتمتع بها اللاعب، سواء على المستوى الفني أو الذهني.

وقال بيولي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو يمتلك عقلية استثنائية تجعله بطلًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن سر تميزه لا يقتصر على موهبته داخل الملعب، بل يمتد إلى طريقة تفكيره والتزامه بالتدريبات والاستعداد للمباريات.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه لم يكن يدرك الحجم الحقيقي لإمكانات رونالدو إلا بعد العمل معه وتولي تدريبه، موضحًا أن النجم البرتغالي لديه هوس بالاستعداد بأفضل صورة ممكنة من أجل تسجيل الأهداف.

وأوضح بيولي أن يوم رونالدو بالكامل يتمحور حول كيفية تجهيز نفسه لخوض المباراة المقبلة، سواء كانت يوم الجمعة أو السبت أو الخميس، بهدف الظهور بأفضل مستوى ممكن ومواصلة هز الشباك.

وقال بيولي: «في رأيي، إذا لم تتعرف على كريستيانو عن قرب وتتولى تدريبه، فلن تدرك حجم العظمة التي يتمتع بها. وجدت أمامي لاعبًا أعتبره بطلًا حقيقيًا، بطلًا بعقليته قبل كل شيء».

وتابع: «لديه هوس بالاستعداد بأفضل صورة ممكنة من أجل تسجيل الأهداف، يومه بالكامل يتمحور حول سؤال واحد: كيف أجهّز نفسي بأفضل طريقة ممكنة لخوض مباراة الجمعة أو السبت، أو الخميس إذا كانت المباراة مقررة في ذلك اليوم، حتى أتمكن من تسجيل الأهداف؟».

واستكمل: «لقد كان محترمًا للغاية، وما زال كذلك، لقد رافقته في طريقة إدارته لنفسه وبرنامجه، فهو يبلغ من العمر 40 عامًا. في مثل هذا العمر، يعرف هؤلاء اللاعبون جيدًا ما عليهم فعله للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة».

واختتم بيولي تصريحاته قائلًا: «لذلك، اقتصر دوري على مرافقته ودعمه في إدارة برنامجه، لكنها كانت تجربة رائعة».

وكان بيولي قد تولى تدريب النصر السعودي خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025، وشهدت تجربته العمل مع رونالدو، الذي يواصل الحفاظ على مستوياته التنافسية رغم بلوغه الأربعين من عمره.

بيولي رونالدو ستيفانو بيولي النصر السعودي كريستيانو رونالدو

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