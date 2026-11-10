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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا حدث في مواجهة كامل الوزير أمام البرلمان؟.. محمد الدسوقي يوضح

كامل الوزير
كامل الوزير
محمود زيدان

قال محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «اليوم هنا القاهرة»، إن اجتماع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كشف عن عدد من التصريحات والمفاجآت التي تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مستقبل إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية، وذلك عقب حادث تصادم قطاري العياط.

وأوضح رشدي أن الاجتماع شهد غياب عدد كبير من النواب وقيادات الأحزاب، رغم أهمية المواجهة، مشيرا إلى أن الوزير استهل حديثه بعرض تقديمي استمر نحو ساعتين، استعرض خلاله جهود تطوير السكك الحديدية منذ عام 2014، وحجم الإنفاق الذي تجاوز 800 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ونقل البضائع.

وأضاف أن أبرز ما أثار الجدل خلال الاجتماع هو اعتراف وزير النقل بأن القطاع الخاص أكثر نجاحا من الحكومة في الإدارة والتشغيل، وهو ما يفتح الباب أمام مناقشة إمكانية إسناد تشغيل أجزاء من مرفق السكك الحديدية إلى شركات متخصصة، مع احتفاظ الدولة بدورها في الرقابة والتنظيم.

وأشار مقدم برنامج «اليوم هنا القاهرة» إلى أن الاجتماع شهد أيضا حديث الوزير عن واقعة سابقة تتعلق بإصدار توجيهات بتعطيل نظام التحكم الآلي ATC خلال ظروف الأمطار، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة تلك التعليمات، وآليات توثيق تعطيل أنظمة الأمان، والجهات المسؤولة عن الرقابة عليها.

وشدد رشدي على أن القضية لم تعد مجرد مطالبة باستمرار الوزير أو رحيله، وإنما أصبحت تتعلق بمحاسبة منظومة التشغيل، ومدى قدرتها على ضمان سلامة الركاب، وتحويل المليارات التي أنفقتها الدولة إلى خدمة آمنة يشعر بها المواطن.

كامل الوزير النواب مجلس النواب أخبار توك توك شو

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