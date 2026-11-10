مركز البحوث الزراعية: نغطي كامل احتياجات مصر من تقاوي القمح

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن المركز يتولى دورًا رئيسيًا في إنتاج وإكثار التقاوي في مصر، مشيرًا إلى أنه يغطي 100% من احتياجات البلاد من تقاوي القمح.

لا نعاني نقصًا في تقاوي القمح

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن المحاصيل الاستراتيجية تغطيها منظومة المركز من التقاوي بصورة كبيرة، مؤكدًا: «ما فيش عندنا مشكلة في القمح».

وأوضح أن التحدي الأبرز يتمثل في تقاوي محاصيل الخضر، لافتًا إلى إطلاق مشروع قومي لإنتاج تقاوي الخضر قبل نحو 5 أو 6 سنوات، بدعم من الرئيس والحكومة المصرية، ويتولى مركز البحوث الزراعية الإشراف عليه.

وأشار إلى أن المشروع أسفر عن إنتاج عدد من الأصناف الجديدة، من بينها الطماطم والفاصوليا والكوسة والخيار، فيما لا يزال العمل مستمرًا على تطوير أصناف الفلفل.

وأكد أن إنتاج التقاوي المحلية يمثل أحد الأدوار الأساسية للمركز، في إطار جهوده لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.