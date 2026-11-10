القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "بإستخدام أسلحة بيضاء" بالشرقية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 15/أكتوبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية بين طرف أول: (مالكة محل دواجن )، وطرف ثانى: (مالك محل دواجن ، عاملين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم لتنافسهم على عملية البيع ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتلويح بإستخدام "عصى خشبية "سلاح أبيض".





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (العصى الخشبية ، السلاح الأبيض "المستخدمين فى الواقعة ")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









