القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "بإستخدام أسلحة بيضاء" بالإسكندرية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لقسم شرطة اللبان بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عاطلين "لهما معلومات جنائية") ، وطرف ثان : (عاطل "له معلومات جنائية"- مصاب بجروح قطعية متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمرك لخلافات سابقة بينهم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب "بإستخدام أسلحة بيضاء" وإحداث إصابة الطرف الثانى.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم ( 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق









