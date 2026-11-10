شبهة تجسس لصالح موسكو.. توقيف جندي أمريكي في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، اعتقال أحد أفراد الجيش الأمريكي، يبلغ من العمر 41 عامًا، في إطار تحقيق تجريه أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب بشأن قضية تتعلق بالأمن القومي البريطاني، وسط شبهات حول تقديمه المساعدة لروسيا.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن الشرطة البريطانية، أن عملية الاعتقال جرت بالقرب من مدينة غلوستر جنوب غربي إنجلترا، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، فيما جرى احتجاز المشتبه به داخل أحد مراكز الشرطة في العاصمة لندن.

وبحسب المعلومات الأولية، يركز التحقيق على الاشتباه في تورط الجندي الأمريكي في تقديم المساعدة لروسيا، دون أن تكشف السلطات البريطانية حتى الآن عن طبيعة المعلومات أو الأنشطة التي يُشتبه في ارتباطه بها.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القضية أو طبيعة الأدلة التي استندت إليها في توقيفه، كما لم تعلن عن توجيه اتهامات رسمية إليه حتى الآن.

ويأتي الاعتقال في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي بين لندن وواشنطن، خصوصًا فيما يتعلق بمواجهة أنشطة التجسس والتهديدات المرتبطة بالأمن القومي.

وتثير القضية اهتمامًا خاصًا نظرًا لارتباطها بأحد أفراد الجيش الأمريكي، والاشتباه في وجود صلة بين الواقعة وأنشطة روسية، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع الملابسات وتحديد طبيعة الدور المنسوب للمشتبه به.

ومن المنتظر أن تكشف السلطات البريطانية مزيدًا من التفاصيل مع تقدم التحقيقات، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن هوية الموقوف أو طبيعة الاتهامات المحتملة الموجهة إليه.