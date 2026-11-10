أنباء عن العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بعد أيام من اختفائه

أفادت وسائل إعلام عربية، نقلًا عن مراسل قناة «الحدث»، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أيام قليلة من إبلاغ أسرته السفارة العراقية بانقطاع الاتصال به واختفائه في ظروف غامضة.

وذكرت التقارير أن عائلة العلواني أبلغت السفارة العراقية في بيروت بفقدان الاتصال به منذ أربعة أيام، بعدما أُغلقت هواتفه وتعذر التواصل معه، حتى من جانب مرافقيه، فيما كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد بدأت عمليات البحث والتحري للكشف عن مصيره وملابسات اختفائه.

خلفية.. من الاعتقال والحكم بالإعدام إلى الإفراج بعد 12 عامًا

ويُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية والعشائرية السنية في العراق، وشغل عضوية مجلس النواب عن قائمة «العراقية»، كما كان من الوجوه الداعمة للاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على خلفية اتهامات بالتهميش والاستهداف السياسي للمكون السني.

وتعود أبرز محطات قضيته إلى 28 ديسمبر 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية عراقية خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وسط اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من أفراد حمايته، إلى جانب أحد عناصر القوات الأمنية.

وفي نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكمًا بالإعدام شنقًا بحق العلواني، بعد إدانته في قضية مقتل جنديين، وهي القضية التي أثارت انتقادات حقوقية، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمته شابتها مخالفات إجرائية ومخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

وظل العلواني محتجزًا لأكثر من عقد، فيما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته وطالب بالإفراج عنه، قبل أن تطلق السلطات العراقية سراحه في 23 أبريل 2025، بعد التوصل إلى تسوية تضمنت تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضًا ماليًا، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي.

غموض بشأن ملابسات الوفاة

وتأتي أنباء العثور على جثة العلواني بعد أيام من اختفائه في بيروت، وسط تقارير سابقة عن تحرك الأجهزة الأمنية اللبنانية للبحث عنه، ومتابعة السفارة العراقية للقضية بالتنسيق مع الجهات المعنية في بغداد.