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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إيلون ماسك يحذر من إفلاس عالمي.. هل تدفع أزمة الديون الاقتصاد العالمي نحو الانهيار؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك
أحمد العيسوي

تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات الديون الحكومية وتنامي أعباء الاقتراض، وهو ما دفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و« سبيس إكس»، إلى التحذير من تداعيات تفاقم أزمة الديون واحتمالات تعرض الأنظمة المالية العالمية لاضطرابات حادة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، باعتبارها أحد الأصول التي قد تستفيد من تراجع الثقة في العملات التقليدية، وفقًا لما أوردته مجلة « فوربس» الأمريكية.

وجاءت تصريحات ماسك في وقت تزداد فيه التساؤلات حول قدرة الاقتصادات الكبرى على تحمل مستويات الدين الحالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون واستمرار الضغوط المالية على الحكومات.
 

ماسك يتفاعل مع سيناريوهين لمستقبل الاقتصاد العالمي

بدأت القصة بعدما تفاعل ماسك مع منشور عبر منصة «إكس» نشره بريفيل لو بوجام، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي «أرجيل»، تناول خلاله احتمالين متناقضين لمستقبل الاقتصاد العالمي.

ويتمثل السيناريو الأول في حدوث إفلاس مالي عالمي نتيجة تراكم الديون الحكومية وارتفاع مدفوعات الفائدة، بما قد يضع الأنظمة المالية أمام أزمة يصعب احتواؤها، بينما يقوم السيناريو الثاني على حدوث طفرة اقتصادية كبيرة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ما قد يساهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ويجعل أعباء الديون أكثر قابلية للإدارة.

واكتفى ماسك بالتعليق على المنشور بكلمة «صحيح»، في إشارة إلى اتفاقه مع الطرح الذي يضع الاقتصاد العالمي أمام مفترق طرق بين أزمة مالية واسعة النطاق وتحول تكنولوجي قد يغير قواعد النمو الاقتصادي.

الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار

وتسلط أزمة الدين الأمريكي الضوء على حجم التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في العالم، بعدما تجاوز الدين الفيدرالي حاجز 40 تريليون دولار، وسط توقعات محللي بنك أوف أمريكا باقتراب الحكومة الأمريكية من سقف الاقتراض المحدد عند 41.1 تريليون دولار بحلول فبراير المقبل.

ووفقًا لتقديرات المحللين، لا يتبقى أمام الحكومة الأمريكية سوى هامش اقتراض يقدر بنحو 557 مليار دولار، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة وزارة الخزانة على الوفاء بالتزاماتها المالية في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي لرفع سقف الدين.

وتشير التوقعات إلى احتمال اقتراب ما يعرف باسم «التاريخ X» خلال عام 2027، وهو الموعد الذي قد تصل فيه وزارة الخزانة الأمريكية إلى مرحلة عدم القدرة على سداد بعض الالتزامات إذا فشل الكونجرس في إقرار زيادة سقف الدين.

راي داليو يحذر من أزمة ثقة في سندات الخزانة

ولم تتوقف التحذيرات عند إيلون ماسك، إذ أعرب المستثمر الأمريكي راي داليو عن مخاوفه من تصاعد الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة بشأن تمويل الحكومة وسقف الدين خلال عام 2027.

وحذر داليو من أن استمرار هذه الخلافات قد ينعكس سلبًا على الأسواق المالية، من خلال زيادة عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل وتراجع ثقة المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد من أبرز الأصول المالية التي تعتمد عليها الأسواق العالمية.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف الاقتراض والعجز المالي، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الدولار والأسواق الدولية.

البيتكوين والعملات الرقمية في دائرة الاهتمام

وفي ظل هذه التطورات، عادت البيتكوين إلى واجهة النقاشات الاقتصادية باعتبارها أحد الأصول التي قد تستفيد على المدى الطويل من تراجع القوة الشرائية للعملات التقليدية وتزايد مستويات العجز الحكومي.

ونقلت «فوربس» عن ميجان أندرسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «بلوك وير»، أن العجز المالي وتراجع قيمة العملات يمثلان عاملين رئيسيين يمكن أن يدعما القيمة طويلة الأجل للبيتكوين.

كما يرى أليكس بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة «تو برايم»، أن استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع قد يؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي، بما يعزز اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية، ومن بينها البيتكوين وزيكاش.

ورغم ذلك، فإن احتمالات استفادة العملات الرقمية من اضطرابات النظام المالي لا تعني أنها خالية من المخاطر، إذ تظل أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب وتتأثر بعوامل متعددة، من بينها السياسات النقدية والتشريعات ومستويات الإقبال الاستثماري.

الديون العالمية تتجاوز 365 تريليون دولار

وتكتسب تحذيرات ماسك أهمية أكبر عند النظر إلى حجم المديونية العالمية، بعدما تجاوز إجمالي الديون 365 تريليون دولار، عقب ارتفاعها بنحو 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي.

كما سبق أن دعا صندوق النقد الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة تصاعد أزمة الديون، محذرًا من التداعيات المحتملة لاستمرار ارتفاع مستويات الاقتراض وتكاليف خدمته على استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذه المؤشرات، يبدو أن العالم يقف أمام مرحلة اقتصادية شديدة الحساسية، تتداخل فيها مخاطر الديون مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، بينما تظل قدرة الحكومات على إدارة التزاماتها المالية واستعادة ثقة المستثمرين أحد العوامل الحاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

إيلون ماسك تسلا البيتكوين فوربس الذكاء الاصطناعي

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