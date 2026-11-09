بعد انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يلوحون بفتح تحقيقات تطال إيلون ماسك ومسؤولي ترامب

رجح اثنان من كبار المشرعين في الولايات المتحدة، الأحد أن يكون الملياردير إيلون ماسك وستيفن ميلر الذي عينه الرئيس دونالد ترامب رئيسا لموظفي البيت الأبيض في ‌الآونة الأخيرة وبعض الشركات الكبرى أهدافا لتحقيقات سيجريها الكونجرس عندما يتسلم الديمقراطيون السيطرة عليه في يناير.

تحقيقات تهدد ماسك ومسؤولي إدارة ترامب



وتعهد النائب روبرت جارسيا عن ولاية كاليفورنيا والسناتور إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، اللذان من المقرر أن يرأسا لجنتي الرقابة في مجلس النواب والشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على الترتيب، بفرض رقابة صارمة خلال إجرائهما مقابلات تلفزيونية، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي.

وفي الوقت نفسه، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى أنه وزملاءه الديمقراطيين سيدعمون مساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقال جارسيا، وهو أكبر ⁠عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن التحقيقات ستركز على مشاركة ماسك في عمليات إدارة كفاءة الحكومة لفصل موظفين اتحاديين العام الماضي ودور ميلر في حملة ترامب المتشددة على الهجرة.



وقال جارسيا لشبكة سي.إن.إن: "أعتقد أن هناك اهتماما كبيرا، ليس فقط من لجنتنا، بل من لجان في أنحاء الكونجرس، بالاستماع إلى السيد ماسك".

وذكرت وارن أن على بعض الشركات أن تستعد لتحقيقات في الكونجرس، من دون أن تسمي أيا منها.



وأضافت لشبكة سي.بي.إس "إذا كنتم تحققون أرباحكم من خلال خداع الأسر الأمريكية والاحتيال على المستثمرين، فمن الأفضل أن تستعدوا لبعض التحقيقات الجادة".



تركيز ديمقراطي على ميلر وهيجسيث



وترقى ميلر، الذي وصفه جارسيا بأنه مهندس سياسة هجرة "مروعة وغير عادلة"، إلى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض.

وقال جارسيا "ستيفن ميلر في صميم القرارات السياسية الرئيسية التي تتخذها الإدارة، ولذلك فهو يستحق الرقابة والتحقيق".