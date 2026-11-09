مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة

يستعد النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، لعرض طلب مناقشة عامة خلال الجلسات العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين و غدا الثلاثاء، بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وضع خطة متكاملة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل تزايد عزوف الشباب عن هذه المهنة، وما يمثله ذلك من تحديات أمام مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.



الزراعة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية في تاريخ الدولة المصرية

وأكد الشرقاوي، في طلب المناقشة، أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية في تاريخ الدولة المصرية، ولم تقتصر أهميتها على توفير الغذاء، بل ارتبطت بنشأة الحضارة المصرية وتطورها، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.