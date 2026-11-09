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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا في معظم البنوك مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تفاوت طفيف في الأسعار.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديث البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين نحو  54.22 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) القائمة، إذ سجل الدولار 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

وصل  البنك الأهلي الكويتي (ABK) لنحو 54.24 جنيه للشراء و54.34 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي (KFH) ونكست (NXT) عند 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو  54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في  بنوك التجاري الدولي (CIB)، أبوظبي الأول (FABMISR)، المصرف العربي، البركة، قطر الوطني (QNB الأهلي)، الأهلي المصري، مصر، والمصري الخليجي (EG Bank)، الشركة المصرفية (SAIB)، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، العقاري المصري العربي، العربي الأفريقي، بنك قناة السويس" عند 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع،.

وتداول سعر الدولار في  كل من بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند سعر 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 54.14 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي أبوظبي التجاري وفيصل الإسلامي نحو  54.12 جنيه للبيع و54.22 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار

سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية أقل سعرا ، إذ بلع 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.17 جنيه للشراء و54.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الدولار متوسط سعر الدولار أسعار الدولار

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