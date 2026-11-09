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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2026، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 24 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في الآتي:

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأمطار: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: ينشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الأجواء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس خريفي معتدل طقس مائل للبرودة الأرصاد الظواهر الجوية

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