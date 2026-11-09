خرج زعلان وبيعيط.. والد مودي شلاطة يروي كواليس اختبارات الأهلي

كشف هاني شلاطة، والد مودي شلاطة نجم نادي القناة، عن كواليس بدايات نجله في كرة القدم، ومحاولاته السابقة للانضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال هاني شلاطة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن نجله خضع للاختبارات في النادي الأهلي، لكنه لم ينجح في اجتيازها، موضحًا أنه خرج من الاختبارات حزينًا ويبكي بسبب عدم قبوله.

وأضاف أن سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، طلب ضم مودي إلى صفوف القلعة البيضاء، إلا أن اللاعب لم يستمر داخل النادي، لتنتهي تجربته مع الفريق الأبيض دون استكمال مشواره.