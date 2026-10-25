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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية: الأهلي خارج سباق التعاقد مع «مودي شلاطة» لاعب القناة

مودي شلاطة
مودي شلاطة
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن النادي الأهلي لا يفكر في التعاقد مع محمود هاني، لاعب القناة المعروف باسم «مودي شلاطة»، خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود اللاعب ضمن اهتمامات مسؤولي القلعة الحمراء.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن لم يدرس الأهلي فكرة ضم اللاعب من الأساس، كما لم تكن هناك أي تحركات بشأن التعاقد معه، وهو ما ينفي صحة الأنباء المتداولة حول اهتمام النادي بالحصول على خدماته، في ظل عدم طرح اسمه ضمن حسابات الفريق.

موعد مباراة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، في لقاء يستهدف خلاله الفريق الأحمر حسم تأهله إلى دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما سجل عمر الساعي وأحمد سيد زيزو هدفي الفريق، ليصبح التعادل كافيًا للمارد الأحمر لضمان التأهل إلى المرحلة التالية.

تقام مباراة الأهلي وكيتارا اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودي شلاطة الأهلي النادي الأهلي محمود هاني فريق الأهلي نادي القناة

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