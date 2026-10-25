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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يؤثر غياب إمام عاشور ومحمد هاني في مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي؟.. فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

أكد مصطفى يحيى، الناقد الرياضي بمجلة أكتوبر، أن النادي الأهلي يمر بتراجع في الأداء للموسم الثالث على التوالي، معتبرا أن غياب إمام عاشور ومحمد هاني عن لقاء كيتارا الأوغندي لن يؤثر كثيرا؛ بسبب ضعف مستوى المنافس.

وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد، إن إدارة الأهلي أجرت تغييرات على 4 مدربين، إلى جانب تغيير الأجهزة الإدارية والطبية والفنية المساعدة، دون تحقيق التحسن المنتظر.

وأضاف أن العقاب الجماعي للاعبين بعد مباراة القناة في الدوري الأخيرة يأتي في ظل تراجع الأداء، مؤكدا أن المشكلة لم تعد مرتبطة بالأجهزة الفنية وحدها، بل تتعلق بأداء اللاعبين وروحهم داخل الملعب.

وبشأن مشوار الزمالك الأفريقي، أوضح الناقد الرياضي أن العودة إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد غياب 3 سنوات، مكسبا معنويا للفريق وجماهيره، رغم الأزمات المالية والإدارية واستمرار إيقاف القيد، الذي قد يحد من قدرته على تدعيم صفوفه في يناير.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج إلى تطوير العناصر المتاحة والاستفادة من الجهاز الفني ومحللي الأداء، لافتا إلى أن فرص عبوره دور المجموعات ستتأثر بقوة الفرق المنافسة.
https://www.youtube.com/watch?v=TFYk2OLeWtM

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