محمد فاروق: إعلام الأهلي والزمالك بيضغط على الحكام.. ومحدش كان يقدر يأثر عليّا

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، عن تعرض الحكام لضغوط كبيرة خلال منافسات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام المرتبطة بالنادي الأهلي ونادي الزمالك تؤثر على منظومة التحكيم، في ظل الهجوم المتكرر على الحكام عقب إعلان أسمائهم لإدارة المباريات أو بعد خسارة أي فريق.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكابتن»، إن نسبة نجاح التحكيم في الدوري المصري تصل إلى 70%، بينما تشهد الدرجات الأدنى تراجعًا كبيرًا في مستوى التحكيم، لافتًا إلى تعرض عدد من الأندية للظلم التحكيمي.

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق أن الإسماعيلي والإنتاج الحربي وديروط تعرضوا للظلم، مؤكدًا أن المنصورة تعاني من قرارات تحكيمية ظالمة منذ الجولة الأولى.

محمد فاروق يتحدث عن ضغوط الأهلي والزمالك على الحكام

وأوضح فاروق أن التحكيم يتعرض لضغوط قوية دون وجود مساندة كافية للحكام، مشيرًا إلى أن الإعلان عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة للأهلي أو الزمالك يتبعه هجوم كبير، رغم أن المباراة لم تُلعب بعد.

وأشار إلى أن أي فريق يتعرض للخسارة، يبدأ إعلامه في مهاجمة الحكام، مطالبًا باتخاذ قرارات حاسمة لمنع الهجوم على قضاة الملاعب، وتوفير الحماية والدعم اللازمين لهم.

وشدد فاروق على ضرورة أن يشعر الحكم بقوة اتحاد الكرة ولجنة الحكام ووقوفهما إلى جانبه، معتبرًا أن الضغوط الإعلامية المرتبطة بالأهلي والزمالك تؤثر على منظومة التحكيم.

رئيس لجنة الحكام السابق: محدش كان يقدر يأثر عليّا

وتحدث محمد فاروق عن فترة توليه رئاسة لجنة الحكام، مؤكدًا أنه لم يسمح لأي شخص بالتأثير على قراراته، قائلًا: «خلال فترة رئاستي للجنة الحكام، محدش أثر عليّا، ومحدش كان يجرؤ يكلمني في أي حاجة».

وروى فاروق واقعة تعرض خلالها لمحاولة تدخل من مسؤول بأحد الأندية، بعدما تواصل معه المسؤول للاعتراض على أحد الحكام، بدعوى أنه يتسبب في خسارة فريقه، مطالبًا بعدم إسناد مباريات أخرى إليه.

وأضاف أنه رفض هذا التدخل بشكل قاطع، قائلًا إنه طلب من المسؤول عدم الاتصال به مرة أخرى، ثم أغلق الهاتف وأبلغ اتحاد الكرة بما حدث.

واختتم فاروق حديثه بالإشارة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة أيدوا موقفه، مؤكدًا أنه كان حريصًا على أداء مهامه وفقًا لقناعاته وما يمليه عليه ضميره، قائلًا: «أنا بخاف ربنا وعارف اللي ليا واللي عليّا».