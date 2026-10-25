نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يمتلك دكة بدلاء قوية تتفوق، من وجهة نظره، على التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي، في تصريح لافت خلال حديثه مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأشار “دويدار” إلى الإمكانات الفنية التي يتمتع بها لاعبو بيراميدز، معتبرًا أن الفريق السماوي يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، سواء في التشكيل الأساسي أو من خلال البدلاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.