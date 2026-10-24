قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيتارا الأوغندي: الفريق يستحق الانتصار في مباراة الذهاب.. ولا مستحيل في كرة القدم
خبير استراتيجي: "منتدى مصر 2026" يجب أن يتحوّل إلى منصة سنوية لمناقشة قضايا الوطن
ماس كهربائي يُشعل النيران داخل منزل بدار السلام في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر
كاتب صحفي: "منتدى مصر 2026" صنع الأمل .. لكن المواطن يحتاج إلى نتائج عاجلة
"ألف مبروك يا أسد مصر".. لميس الحديدي تهنئ مصطفى شوبير بزفافه وتعتذر عن عدم حضور الحفل
محمد رمضان يشوّق جمهوره لمسلسل «عشماوي»: نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية
وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات واقعة الطفلة زينة فاروق ومدرب تنس الطاولة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو قبل الانتخابات.. ومطالبات بمحاسبة المسئولين عن إخفاق 7 أكتوبر
ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا في الدوري الإسباني
محمد أنيس: الدولار سيتحرك غالبًا بين 54 و56 جنيهًا في الظروف الحالية
نهضة بركان يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية في شباك ستار سبورت
دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بهدفه في المريخ.. مصطفى فتحي يدخل نادي المائة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

وصل مصطفى فتحي جناح نادي بيراميدز إلى الهدف رقم 100 في مسيرته بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مباراة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في فوز بيراميدز برباعية نظيفة على بطل جنوب السودان في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ووصل فتحي إلى الهدف 100 في مسيرته بعدما سجل 42 هدفا بقميص نادي بيراميدز في جميع البطولات بالإضافة إلى 31 هدفا بقميص نادي الزمالك، و17 هدفا بقميص نادي سموحة، و10 أهداف بقميص نادي التعاون السعودي، كما يمتلك مصطفى فتحي 54 صناعة تهديفية خلال مشواره.

مصطفي فتحي بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

تهجير جماعي في الخليل.. الاحتلال يجبر 1500 فلسطيني على ترك منازلهم

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

البديوي

البديوي: تعريض مكة لمخاطر الحوثيين تجاوز بالغ الخطورة واستفزاز لمشاعر المسلمين

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد