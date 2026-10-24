بهدفه في المريخ.. مصطفى فتحي يدخل نادي المائة

وصل مصطفى فتحي جناح نادي بيراميدز إلى الهدف رقم 100 في مسيرته بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مباراة المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في فوز بيراميدز برباعية نظيفة على بطل جنوب السودان في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ووصل فتحي إلى الهدف 100 في مسيرته بعدما سجل 42 هدفا بقميص نادي بيراميدز في جميع البطولات بالإضافة إلى 31 هدفا بقميص نادي الزمالك، و17 هدفا بقميص نادي سموحة، و10 أهداف بقميص نادي التعاون السعودي، كما يمتلك مصطفى فتحي 54 صناعة تهديفية خلال مشواره.