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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. تشكيل بيراميدز لمواجهة المريخ بنتيو

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المريخ بنتيو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - حامد حمدان - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - أحمد عبد الفادر - عودة فاخوري - نذير بو علي

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب في العاصمة جوبا بهدف دون مقابل سجله محمود صابر.

رولاني موكوينا بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

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