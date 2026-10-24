موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التشكيل الرسمي للمباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لتوتنهام تواجد الدولي المصري عمر مرموش في خط هجوم السبيرز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: مايك بيندرز.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج – ماكسينس لاكروا – ليفي كولويل – يوريل هاتو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – دين هندرسون – بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جيوفاني كويندا – مورجان روجرز – كول بالمر.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: ليو كينسكي.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جان بول فان هيكي – أرشي جراي – ميكي فان دي فين.

خط الوسط: جيمس ماديسون – ساندرو تونالي – ماتيوس فيرنانديز.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد قدوس – ماتيس تيل.