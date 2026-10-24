مواعيد مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. الزمالك يواجه الجيش الرواندي وديربي ناري بين تشيلسي وتوتنهام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 إلى ملاعب العالم التي تستضيف مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية يتصدرها لقاء الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب ديربي لندن المرتقب بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد منافسات اليوم حضورا عربيا وأفريقيا بارزا حيث يخوض بيراميدز مواجهة أمام المريخ بانتيو بينما يلتقي زد مع عزام يونايتد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تتواصل الإثارة بمواجهات قوية أبرزها أستون فيلا أمام مانشستر سيتي وآرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي إلى جانب قمة نابولي وروما في الدوري الإيطالي وبوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الترجي × السويحلي – 7 مساء.

المريخ × هورويا – 8 مساء.

بيراميدز × المريخ بانتيو – 8 مساء – ON SPORT MAX.

الزمالك × الجيش الرواندي – 8 مساء – ON SPORT.

نهضة بركان × ستار سبورت – 10 مساء.

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد × زد – 4 عصرا – ON SPORT.

ريال باماكو × الترجي الجرجيسي – 8 مساء.

أهلي طرابلس × ويلوالو أديجرات – 8 مساء.

بلاك بولز × رايون سبور – 8 مساء.

الصفاقسي × أكاديمية أمادو ديالو – 8 مساء.

شباب بلوزداد × الجمارك الموريتاني – 10 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × مانشستر سيتي – 2:30 ظهرا – beIN Sports HD 1.

آرسنال × إيفرتون – 5 مساء – beIN Sports HD 1.

كوفينتري سيتي × فولهام – 5 مساء – beIN Sports HD 2.

تشيلسي × توتنهام هوتسبير – 7:30 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × إلتشي – 3 عصرا – beIN Sports HD 4.

راسينج سانتاندير × إسبانيول – 5:15 مساء – beIN Sports HD 4.

فالنسيا × فياريال – 7:30 مساء – beIN Sports HD 2.

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو لاكورنيا – 10 مساء – beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري × بولونيا – 4 عصرا – stc tv.

كومو × ساسولو – 4 عصرا – stc tv.

نابولي × روما – 7 مساء – stc tv.

لاتسيو × بارما – 9:45 مساء – stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × أونيون برلين – 4:30 عصرا.

كولن × شالكه – 4:30 عصرا.

ماينتس × فيردر بريمن – 4:30 عصرا.

باديربورن × هامبورج – 4:30 عصرا.

لايبزيج × إيلفيرسبيرج – 4:30 عصرا.

بوروسيا دورتموند × آينتراخت فرانكفورت – 7:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز × تروا – 6:15 مساء – beIN Sports HD 1.

لانس × باريس – 9:45 مساء – beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

نيوم × أبها – 5 مساء – ثمانية.

الخلود × الاتفاق – 6 مساء – ثمانية.

الرياض × التعاون – 9 مساء – ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب × إيرزوروم سبور – 4 عصرا.

سامسون سبور × آميد سبورتيف – 7 مساء.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الوكرة × العربي – 5:30 مساء – ALKASS 5.

الدحيل × لوسيل – 7:45 مساء – ALKASS 6.