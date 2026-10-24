يا زمالك طريقك سالك.. تصنيف مبدئي لـ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية والمصرية نحو سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المرحلة التي تمثل البداية الحقيقية للصراع الشرس على عرش الأميرة السمراء.

ومع اتضاح معالم التصنيف المبدئي للأندية المتأهلة، يبدو أن ممثلي الكرة المصرية، الزمالك وبيراميدز، يمتلكان أسبقية معنوية وفنية وضعت كلاهما في موقع مريح على رأس التصنيف الأول، مما يفتح أمامهما طريقاً آمناً نسبياً لضمان العبور نحو الأدوار الإقصائية.

التصنيف الأول: هيمنة مصرية وتواجد شمال إفريقي قوي

استند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في تحديد المستويات إلى تراكم النقاط والنتائج التي حققتها الأندية في البطولات القارية خلال السنوات الأخيرة. وجاء التصنيف الأول ليعكس حجم السيطرة المصرية على هذا المستوى:

الزمالك.. يتصدر القائمة بفضل تاريخه العريض وتتويجاته القارية الأخيرة.

بيراميدز .. يثبت أقدامه كقوة صاعدة واستمرارية في المنافسة القارية.

نهضة بركان (المغرب): يتواجد بقوة بفضل نجاحاته الاستثنائية في البطولات الإفريقية.

الترجي الرياضي (تونس) الهلال (السودان): منافسة حاسمة على المقعد الرابع ضمن المستوى الأول وفقاً للحسابات الرقمية الأخيرة.

يضمن هذا المستوى للزمالك وبيراميدز تجنب المواجهة المباشرة مع عمالقة القارة في هذا الدور، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية للفرقاء فرصة لتوزيع المجهود البدني والتركيز على حسم بطاقتي التأهل مبكراً.

التصنيف الثاني: أندية الطموح والخبرة الإفريقية

يضم التصنيف الثاني أندية متمرسة تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وقدرة عالية على صناعة المفاجآت، مما يجعلها المنافس المباشر لأندية التصنيف الأول:

الهلال (السودان): فريق يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على المقارعة إذا حسم موقعه في هذا المستوى.

سيمبا (تنزانيا): أحد أصعب الفرق على ملعبه في القارة.

يانج أفريكانز (تنزانيا): قوة تنزانية ثانية تطورت بشكل لافت قاطعة شوطاً كبيراً في المنافسات الإقليمية.

بترو أتلتيكو (أنجولا): ممثل الكرة الأنجولية المتميز بالتنظيم التكتيكي والسرعات اللاتينية.

التصنيف الثالث: ألغام نارية في المنتصف

يُعد التصنيف الثالث هو الحصان الأسود في هذه النسخة، حيث يضم أسماء ثقيلة تاريخياً وفنياً، وقد يضع أياً من فرق التصنيف الأول في مجموعة الموت:

مولودية الجزائر (الجزائر): يقدم مستويات قوية بدعم جماهيري استثنائي.

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية): رغم تراجع أدائه في بعض الفترات، يظل اسماً مرعباً في القارة.

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا): يتميز بالكرة السريعة والاندفاع الهجومي.

أسيك ميموزا (كوت ديفوار): مدرسة كروية عريقة قادرة على إحراج الكبار.

التصنيف الرابع: طموح مشروع ورحلات شاقة

أما المستوى الرابع فيضم أندية تسعى لتفجير المفاجآت، ورغم تفاوت مستواها الفني، فإن عامل السفر والرحلات الأفريقية الطويلة يمثل التحدي الأكبر لخصومها:

النادي الإفريقي (تونس): اسم عريق يعود للمنافسة بقوة.

المريخ (السودان): خبرة متراكمة في البطولة الإفريقية.

حوريا كوناكري (غينيا) و سان بيدرو (كوت ديفوار) و نواذيبو (موريتانيا): أندية تتسلح بالطموح ورغبة إثبات الذات.

رؤية تحليلية: خريطة المواجهات المتوقعة

يمنح تواجد الزمالك وبيراميدز في التصنيف الأول حظوظاً وفيرة لصدام متوازن، لكن القرعة قد تضع أحدهما أمام مواجهات معقدة إذا ما جمعته بفريق مثل (سيمبا أو بترو أتلتيكو) من المستوى الثاني، مع (مازيمبي أو مولودية الجزائر) من المستوى الثالث، و(الإفريقي أو المريخ) من المستوى الرابع.

تظل كل الاحتمالات واردة، إلا أن المعطيات المبدئية تؤكد أن طريق القطبين المصريين "سالك" نظرياً لحجز مقعدين في الدور ربع النهائي، بشرط التعامل الجاد مع تقلبات ورحلات الملاعب الأفريقية.