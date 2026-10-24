السماوي طوق نجاة للأحمر.. هل ينقذ بيراميدز حلم الأهلي في مونديال 2029 بعد خروج صن داونز؟

تلقى حساب تأهل النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2029 تطورًا جديدًا مع خروج ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من منافسات دوري أبطال إفريقيا في نتيجة أعادت فتح ملف فرص المارد الأحمر في العودة إلى البطولة العالمية وأثارت تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يلعبه بيراميدز في تحديد مصير ممثل الكرة المصرية المحتمل في النسخة المقبلة.

وودع صن داونز منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي الثاني بعدما تعادل مع ويليت إس سي الأنجولي بهدف لمثله في مباراة الإياب عقب انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي ليغادر الفريق الجنوب إفريقي البطولة مبكرًا رغم تتويجه باللقب القاري في الموسم الماضي.

ولا تكمن أهمية خروج صن داونز بالنسبة إلى الأهلي في خسارة منافس مباشر داخل البطولة الحالية فحسب وإنما في تأثير نتائج دوري الأبطال على حسابات التأهل إلى كأس العالم للأندية التي تعتمد على أبطال المسابقة القارية خلال الفترة المحددة إلى جانب التصنيف في الحالات التي تسمح بها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في مونديال 2029 بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2025 قبل أن يضمن صن داونز تأهله بالفوز بالبطولة في نسخة 2026 ليصبح الناديان المصري والجنوب إفريقي ضمن قائمة المتأهلين بالفعل إلى النسخة المقبلة.

لماذا يمثل خروج صن داونز تطورًا مهمًا في حسابات الأهلي؟

تتعلق حسابات الأهلي بآلية اختيار الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 إذ خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم أربعة مقاعد للقارة تعتمد في الأساس على التتويج بدوري أبطال إفريقيا خلال المواسم الأربعة المحددة للتأهل.

ووفقًا لمعايير التأهل التي أعلنها فيفا للنسخة السابقة من البطولة فإن تكرار تتويج أحد الأندية باللقب القاري خلال الفترة المؤهلة يفتح الباب أمام الاستعانة بالتصنيف القاري لتحديد المقاعد المتبقية بينما تذهب المقاعد إلى الأبطال المختلفين عندما لا تتكرر أسماء المتوجين وفقًا للقواعد المعتمدة.

ومن هنا تبرز أهمية نتائج النسخ المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بالنسبة إلى الأهلي الذي لا يشارك في البطولة القارية الأولى خلال الموسم الحالي بعدما جاء في المركز الثالث بالدوري الممتاز في الموسم الماضي ليخوض منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعني ذلك أن الأهلي لا يستطيع حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري ومن ثم فإن طريقه إلى مونديال 2029 أصبح مرتبطًا بتطورات المواسم التالية أو بإمكانية الاستفادة من التصنيف القاري إذا توافرت الشروط التي تسمح باستخدامه.

لكن من الضروري التمييز بين خروج صن داونز من النسخة الحالية وبين فقدانه فرصة التأهل إلى كأس العالم للأندية؛ فالفريق الجنوب إفريقي حسم مقعده بالفعل بصفته بطل نسخة 2026 ولن يؤثر خروجه الحالي في هذا التأهل وإنما يمنعه من المنافسة على لقب جديد خلال الموسم الجاري.

هل يستطيع الأهلي التأهل عبر التصنيف الإفريقي؟

يمثل التصنيف القاري أحد المسارات التي قد تمنح الأهلي فرصة جديدة للمشاركة في كأس العالم للأندية لكنه ليس طريقًا مضمونًا ولا يكفي مجرد امتلاك النادي تاريخًا كبيرًا أو سجلًا حافلًا بالبطولات لضمان الحصول على المقعد.

فالتصنيف يعتمد على نتائج الأندية في المسابقة القارية خلال الفترة المحددة بما يشمل الانتصارات والتأهل إلى الأدوار المختلفة وفقًا لنظام النقاط المعتمد من فيفا.

وقد اعتمد الاتحاد الدولي في آلية التصنيف السابقة منح ثلاث نقاط للفوز ونقطة للتعادل وثلاث نقاط إضافية للتقدم إلى كل مرحلة من مراحل البطولة.

وبالتالي فإن غياب الأهلي عن دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي يضعه أمام تحدٍ إضافي إذ لا يستطيع جمع نقاط من البطولة القارية الأولى خلال هذه الفترة بينما تواصل الأندية المنافسة المشاركة في المسابقة وتحسين مراكزها.

كما أن استخدام التصنيف لتحديد المقاعد الإفريقية ليس أمرًا تلقائيًا في جميع الحالات؛ إذ يرتبط بتكرار تتويج أحد الأندية باللقب وفقًا لقواعد التأهل المعلنة للنسخة السابقة مع ضرورة متابعة أي تحديثات رسمية قد يصدرها فيفا بشأن نسخة 2029.

بيراميدز.. هل يتحول إلى طوق نجاة للأهلي؟

يبرز اسم بيراميدز في هذه الحسابات باعتباره أحد الأندية التي ضمنت التأهل بالفعل بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا عام 2025 وهو ما يجعل نتائجه في النسخ المقبلة محل اهتمام ليس فقط من جماهيره وإنما أيضًا من متابعي سباق التأهل إلى المونديال.

وتتمثل أهمية بيراميدز في أنه قد يؤثر من خلال نتائجه في السيناريوهات المتعلقة بتكرار بطل دوري أبطال إفريقيا وهي النقطة التي قد تفتح المجال أمام اللجوء إلى التصنيف القاري لتحديد أحد المقاعد الإفريقية المتبقية.

فإذا نجح بيراميدز في التتويج بالبطولة مرة أخرى خلال الفترة المؤهلة فقد يصبح تكرار البطل أحد العوامل التي تدخل في حسابات توزيع المقاعد وفقًا للائحة المعمول بها.

وفي هذه الحالة قد يستفيد الأهلي من فرصة المنافسة عبر التصنيف بشرط أن تسمح القواعد النهائية بذلك وأن يكون موقفه من النقاط كافيًا للحصول على المقعد.

لكن هذا السيناريو لا يعني أن بيراميدز يستطيع منح الأهلي بطاقة التأهل بصورة مباشرة كما لا يضمن أن يكون المارد الأحمر هو المستفيد من أي مقعد يخصص عبر التصنيف؛ فالأمر يتوقف على نتائج بقية الأندية ومجموع النقاط والمعايير التي سيعتمدها الاتحاد الدولي.

ما السيناريو الأقرب لعودة الأهلي إلى المونديال؟

في ضوء وضع الأهلي الحالي تبدو العودة إلى دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب في أحد المواسم المتبقية من أبرز الطرق المباشرة لضمان التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 إذ يمنح التتويج القاري صاحبه بطاقة المشاركة وفقًا لنظام الأبطال.

أما في حال استمرار غياب الأهلي عن دوري الأبطال فستظل فرصه مرتبطة بما تسمح به قواعد التصنيف القاري وهو مسار يتطلب متابعة نتائج المنافسين إلى جانب وضع النادي نفسه في ترتيب النقاط.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة إلى الأهلي الذي سبق له المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الموسع عام 2025 في الولايات المتحدة لكنه أنهى مشواره في المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطتين ليغادر البطولة من مرحلة المجموعات.