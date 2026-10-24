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تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي خالد طلعت عن المفاجأة المدوية التي شهدتها منافسات دوري أبطال أفريقيا، بخروج فريق صن داونز الجنوب أفريقي من دور الـ32 للبطولة أمام فريق ويليت الأنجولي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :مفاجأة مدوية فريق صن داونز الجنوب أفريقي حامل لقب دوري ابطال افريقيا يودع البطولة من دور ال ٣٢ امام فريق مغمور اسمه ويليت من أنجولا بعد التعادل ١-١ في جنوب افريقيا بعد التعادل سلبيا في أنجولا.. مابولولو مهاجم الاتحاد السابق سجل هدف فريق ويليت الانجولي

فجّر ويليت الأنجولي مفاجأة من العيار الثقيل في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي من منافسات دور الـ32، عقب التعادل معه بهدف لكل فريق في لقاء الإياب الذي أقيم مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

خل صنداونز المباراة بأفضلية اللعب على أرضه، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 11، بعدما أطلق تاشريك ماثيوز تسديدة غير مدافع الفريق الأنجولي مسارها، لتستقر داخل الشباك وتمنح أصحاب الأرض التقدم.

لكن ويليت رفض الاستسلام، ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني، عندما استغل المهاجم كريستوفاو مابولولو خطأ في تمرير الكرة من أحد لاعبي وسط صنداونز، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 49.

وكانت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في أنجولا قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصبح التعادل الإيجابي في مباراة الإياب كافيًا لمنح ويليت بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

وبهذه النتيجة، يودع صنداونز المنافسات القارية من دور الـ32 بصورة مفاجئة، فيما يواصل ويليت مشواره في البطولة بعدما نجح في إقصاء أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

خالد طلعت دوري أبطال أفريقيا أفريقيا خروج فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويليت الأنجولي

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