قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي
يعزز حماية المواطنين.. الوزراء يكشف مستجدات قانون اتحاد المطورين العقاريين
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمرسى مطروح
عاصم الجزار: مناقشات تفويض الرئيس للدفاع عن أمن السعودية تتجاوز 50 ساعة
عاصم الجزار: استكمال مناقشة تفويض الرئيس بشأن دعم السعودية الإثنين
حريق يلتهم مخلفات زراعية على كورنيش المعادي بالقرب من شركة الكهرباء
خروج صن داونز وريمونتادا مولودية الجزائر.. مفاجآت مثيرة في نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا
إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟
مع بدء العمليات .. جيش الاحتلال يحدد 3 منافذ لسكان الخليل للمغادرة
ياسين التهامي يحيي حفل الطرق الصوفية بساحة مسجد أحمد البدوي بطنطا | صور
فضل شاكر يكشف مفاجأة «عمري الباقي» بعد عودته إلى مسرح موسم الرياض
إيطاليا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشطات احتجزتهم إسرائيل بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خروج صن داونز وريمونتادا مولودية الجزائر.. مفاجآت مثيرة في نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
رباب الهواري

شهدت مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، التي أقيمت أمس الجمعة، العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة، بعدما نجحت عدة أندية في حجز مقاعدها بدور المجموعات، فيما ودع صن داونز الجنوب إفريقي، حامل لقب النسخة الماضية، منافسات البطولة مبكرًا.

وشهدت المواجهات تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي ومولودية الجزائر، بعد عودة قوية في مباريات الإياب، إلى جانب نجاح أورلاندو بايرتس في حسم بطاقة التأهل بسهولة.

بترو أتلتيكو يقلب الطاولة على سكوتلاند

نجح بترو أتلتيكو الأنجولي في التأهل إلى دور المجموعات، بعدما حقق ريمونتادا أمام سكوتلاند الزيمبابوي، حيث فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، ليعوض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحسم التأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

أورلاندو بايرتس يتأهل بخماسية

حجز أورلاندو بايرتس مقعده في دور المجموعات، عقب تفوقه على أفريكان ستارز بخمسة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

وكان الفريق قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بانتصار كبير برباعية دون رد، ليحسم تأهله عن جدارة.

صن داونز يودع دوري أبطال إفريقيا

فجر ويليتي الأنجولي مفاجأة مدوية بإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي من دور الـ32، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستفاد الفريق الأنجولي من التعادل السلبي في مواجهة الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل وفقًا لقاعدة الهدف خارج الأرض، ويوجه ضربة قوية لطموحات صن داونز في الدفاع عن لقبه.

مولودية الجزائر يحقق ريمونتادا مثيرة

حقق مولودية الجزائر عودة قوية أمام إينوجو رينجرز النيجيري، بعدما حول تأخره بهدفين دون رد في مباراة الذهاب إلى فوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ليحسم التأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ويواصل مشواره في البطولة القارية.

الزمالك وبيراميدز يستكملان مشوارهما

على جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي اليوم السبت، في إياب دور الـ32، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ويطمح الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى دور المجموعات.

كما يستضيف بيراميدز فريق المريخ بانتيو على استاد الدفاع الجوي، بعدما عاد الفريق المصري بانتصار ثمين من مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد عبوره إلى الدور المقبل

دوري ابطال افريقيا صن داونز اخبار الرياضة بيراميدز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

عزة بهاء

التدخين أثر على صوتي.. عزة بهاء تكشف سبب ابتعادها عن الفن

أسعار الذهب اليوم

رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

ترشيحاتنا

الجامعة العربية

الجامعة العربية ترفض اعتداءات الحوثي على مطار الملك فهد وحقل شيبة النفطي بالسعودية

جانب من اللقاء

مينا عطا: عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة وحبيت ألبومه بالكامل

جانب من اللقاء

الأوضاع كارثية في تعز.. عبد الملك اليوسفي يكشف تطورات الداخل اليمني

بالصور

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمسك بأهدافك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. راجع التفاصيل جيدا

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد