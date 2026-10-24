خروج صن داونز وريمونتادا مولودية الجزائر.. مفاجآت مثيرة في نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا

شهدت مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، التي أقيمت أمس الجمعة، العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة، بعدما نجحت عدة أندية في حجز مقاعدها بدور المجموعات، فيما ودع صن داونز الجنوب إفريقي، حامل لقب النسخة الماضية، منافسات البطولة مبكرًا.

وشهدت المواجهات تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي ومولودية الجزائر، بعد عودة قوية في مباريات الإياب، إلى جانب نجاح أورلاندو بايرتس في حسم بطاقة التأهل بسهولة.

بترو أتلتيكو يقلب الطاولة على سكوتلاند

نجح بترو أتلتيكو الأنجولي في التأهل إلى دور المجموعات، بعدما حقق ريمونتادا أمام سكوتلاند الزيمبابوي، حيث فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، ليعوض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحسم التأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

أورلاندو بايرتس يتأهل بخماسية

حجز أورلاندو بايرتس مقعده في دور المجموعات، عقب تفوقه على أفريكان ستارز بخمسة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

وكان الفريق قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بانتصار كبير برباعية دون رد، ليحسم تأهله عن جدارة.

صن داونز يودع دوري أبطال إفريقيا

فجر ويليتي الأنجولي مفاجأة مدوية بإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي من دور الـ32، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستفاد الفريق الأنجولي من التعادل السلبي في مواجهة الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل وفقًا لقاعدة الهدف خارج الأرض، ويوجه ضربة قوية لطموحات صن داونز في الدفاع عن لقبه.

مولودية الجزائر يحقق ريمونتادا مثيرة

حقق مولودية الجزائر عودة قوية أمام إينوجو رينجرز النيجيري، بعدما حول تأخره بهدفين دون رد في مباراة الذهاب إلى فوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ليحسم التأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ويواصل مشواره في البطولة القارية.

الزمالك وبيراميدز يستكملان مشوارهما

على جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي اليوم السبت، في إياب دور الـ32، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ويطمح الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى دور المجموعات.

كما يستضيف بيراميدز فريق المريخ بانتيو على استاد الدفاع الجوي، بعدما عاد الفريق المصري بانتصار ثمين من مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد عبوره إلى الدور المقبل