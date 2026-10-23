بيراميدز بالأبيض والأزرق.. والمريخ بنتيو بالأصفر الكامل في دوري أبطال أفريقيا

كشف أحمد جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، والذي عُقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز

ومن المقرر أن يرتدي بيراميدز، صاحب الأرض، قميصه الأساسي الأزرق والأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون البنفسجي، في حين يرتدي المريخ بنتيو الزي الأصفر الكامل، وحارس مرماه باللون الأخضر الكامل، خلال المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

كان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في جوبا بهدف دون رد، واتُفق خلال الاجتماع الفني على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح حال فوز المريخ بنتيو بالنتيجة نفسها في لقاء الإياب، ليُحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.