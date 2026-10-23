قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بقوة 7 درجات في التبت الصينية
مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنعنا من دخول القدس وتسمح للمستوطنين
الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد
هجوم مسلح على جنازة في الأردن يُسقط 6 قتلى ويصيب 28 بمحافظة الكرك
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز بالأبيض والأزرق.. والمريخ بنتيو بالأصفر الكامل في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

كشف أحمد جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، والذي عُقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز

ومن المقرر أن يرتدي بيراميدز، صاحب الأرض، قميصه الأساسي الأزرق والأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون البنفسجي، في حين يرتدي المريخ بنتيو الزي الأصفر الكامل، وحارس مرماه باللون الأخضر الكامل، خلال المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

كان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في جوبا بهدف دون رد، واتُفق خلال الاجتماع الفني على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح حال فوز المريخ بنتيو بالنتيجة نفسها في لقاء الإياب، ليُحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

بيراميدز الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

الحج السياحي ٢٠٢٦

متى تعود أموالك؟.. موعد استرداد مقدم حج القرعة السياحية 2027 عبر بنك مصر

التوقيت الشتوي

عقارب الساعة تتراجع.. مصر تستعد لوداع التوقيت الصيفي وبدء العد التنازلي للشتوي

تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

لتفادي الإلغاء.. شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد