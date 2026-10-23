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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

عقد اليوم، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو

يحل المريخ بنتيو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض القميص الأساسي الأزرق في الأبيض فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي.

ويرتدي نادي المريخ بنتيو القميص الأصفر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بفوز الضيوف بهدف دون مقابل نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوبا والتي فاز بها بيراميدز بهدف نظيف، فإنه سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد عادل مدير إدارة المباريات، والدكتور مصطقى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير إدارة المتابعة وزياد أشرف إداري الفريق.

بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا جنوب السودان المريخ بنتيو

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