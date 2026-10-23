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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة ثلاثية للزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي بعدما تأكد غياب الثلاثي ناصر منسي ومحمد السيد ومحمود بنتايك عن قائمة الفريق الأبيض في مباراة الغد المقرر إقامتها ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء يستهدف خلاله الفارس الأبيض حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

وتأتي الغيابات الثلاثة لأسباب مختلفة في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة من أجل تجاوز عقبة الفريق الرواندي وتجنب أي مفاجآت قد تعطل طموحات الأبيض في المنافسة على اللقب الأفريقي.

الإصابة تبعد بنتايك ومحمد السيد عن الزمالك

ويغيب الثنائي محمود بنتايك ومحمد السيد عن مواجهة الجيش الرواندي بسبب استمرار معاناتهما من الإصابات حيث يواصل اللاعبان تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لهما، في إطار خطة الجهاز الطبي لتجهيزهما للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات بعد التعافي بشكل كامل.

ويفضل الجهاز الفني عدم التسرع في الدفع بالثنائي قبل اكتمال جاهزيتهما البدنية والطبية تفاديًا لتفاقم الإصابات أو تعرضهما لانتكاسة قد تؤدي إلى ابتعادهما عن الفريق لفترة أطول خاصة مع ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل غياب اللاعبين تحديا إضافيا أمام الجهاز الفني الذي يعمل على إيجاد البدائل المناسبة لتعويض النقص في صفوف الفريق والحفاظ على التوازن داخل الملعب سواء على المستوى الدفاعي أو في وسط الملعب وفقا لاحتياجات الخطة الفنية للمباراة.

ناصر منسي خارج الحسابات بعد أزمة مباراة الذهاب

في المقابل، يستمر غياب ناصر منسي عن حسابات الزمالك في ظل استمرار الأزمة التي نشبت عقب مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، والتي ألقت بظلالها على موقف اللاعب داخل الفريق.

ولم تشهد الفترة الماضية عودة منسي إلى حسابات الجهاز الفني ليواصل الغياب عن المواجهة المرتقبة في انتظار اتضاح موقفه خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت الأزمة ستشهد انفراجة تسمح بعودته إلى المشاركة بصورة طبيعية.

ويزيد غياب المهاجم من أهمية الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني، الذي يحتاج إلى استغلال الفرص أمام المرمى وترجمة السيطرة إلى أهداف، خاصة أن مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الأفريقية لا تحتمل إهدار الفرص أو التهاون في التعامل مع التفاصيل الصغيرة.

الزمالك يبحث عن حسم التأهل أمام الجيش الرواندي

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة الجيش الرواندي بطموحات كبيرة في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتقدم إلى الدور التالي حيث تمثل المباراة محطة مهمة في بداية رحلة المنافسة القارية.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى التركيز طوال دقائق اللقاء مع تجنب الأخطاء الدفاعية والاعتماد على التحركات الهجومية المنظمة من أجل فرض أسلوبه وتحقيق النتيجة التي تضمن له العبور إلى المرحلة المقبلة.

كما يسعى الجهاز الفني إلى التعامل بذكاء مع الغيابات من خلال اختيار التشكيل الأنسب وتوظيف اللاعبين المتاحين وفقا لقدراتهم، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط التكتيكي وعدم منح المنافس فرصة لاستغلال أي مساحات داخل الملعب.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتترقب جماهير الزمالك المواجهة على أمل أن ينجح الفريق في تجاوز الغيابات وتحقيق الهدف المطلوب ومواصلة المشوار الأفريقي في وقت يحتاج فيه اللاعبون إلى تقديم أداء قوي يؤكد قدرتهم على التعامل مع الضغوط والمنافسة على الألقاب رغم التحديات التي تواجه الفريق.

نادي الزمالك ناصر منسي محمد السيد محمود بنتايك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

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