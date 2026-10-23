جدول مزدحم ينتظر الزمالك.. 4 مواجهات ترسم ملامح المرحلة المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات المهمة خلال الأيام المقبلة في ظل سعي الفريق لاستعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري بالتزامن مع طموحاته في دوري أبطال أفريقيا حيث ينتظر الفارس الأبيض اختبارا قاريا مهما أمام الجيش الرواندي قبل العودة مجددا إلى المنافسات المحلية.



الزمالك يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الزمالك إلى المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي المقرر إقامتها السبت 24 أكتوبر، في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه فرصة مهمة لحسم التأهل لكنه يحتاج إلى تقديم أداء قوي وتجنب المفاجآت من أجل مواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

المقاولون العرب الاختبار التالي في الدوري

بعد المواجهة الأفريقية يعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي المقاولون العرب يوم الأربعاء 28 أكتوبر، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تدعم موقفه في جدول الترتيب.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تحقيق التوازن بين المنافسة المحلية والاستحقاقات القارية مع ضرورة الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب الإجهاد.

جدول مباريات الزمالك المقبلة

السبت 24 أكتوبر: الزمالك × الجيش الرواندي – دوري أبطال أفريقيا.

الأربعاء 28 أكتوبر: الزمالك × المقاولون العرب – الدوري المصري.

الاثنين 2 نوفمبر: وادي دجلة × الزمالك – كأس عاصمة مصر.

الاثنين 23 نوفمبر: الجونة × الزمالك – الدوري المصري.

تحديات متتالية أمام الفارس الأبيض

يدخل الزمالك مرحلة مهمة من الموسم تتطلب التعامل بحذر مع ضغط المباريات وتوزيع الجهد بين البطولات المختلفة خاصة أن الجماهير تنتظر ظهور الفريق بصورة أكثر استقرارًا وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة وتدعم طموحاته في المنافسة على الألقاب.

ويأمل الجهاز الفني استغلال المواجهات المقبلة لتثبيت أداء الفريق وتحقيق الانتصارات التي تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في الدوري المصري والبطولة الأفريقية.