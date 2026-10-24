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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مولودية الجزائر يهزم إينوجو رينجرز النيجيري 3-0 ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تأهل فريق مولودية الجزائر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق إينوجو رينجرز النيجيري 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب علي عمار "علي لابوانت" في العاصمة الجزائرية، ليقلب المولودية تأخره ذهابا 2-0، بملعب إينوجو رينجرز في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف المولودية الأول اللاعب شهر الدين "شانو" بوخلدة في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وسجل المهاجم الغيني محمد ساليو بانجورا الهدف الثاني لصالح نادي مولودية الجزائر في الدقيقة 84، في شباك نادي إينوجو رينجرز النيجيري.

وسجل سفيان بايازيد هدف تأهل مولودية الجزائر في الدقيقة 90'+2'.

وبتلك النتيجة يحسم مولودية الجزائر التأهل لدور المجموعات بالفوز بمجموع اللقاءين 3-2.

فريق مولودية الجزائر مولودية الجزائر بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا إينوجو رينجرز النيجيري

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