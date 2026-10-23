بيراميدز يرتدي الأزرق في مواجهة المريخ بنتيو بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

عُقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، المقررة إقامتها في الثامنة مساء غد /السبت/، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء بيراميدز، صاحب الأرض، قميصه الأساسي الأزرق والأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه اللون البنفسجي، بينما يخوض المريخ بنتيو المباراة بالقميص الأصفر الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

كما تم التأكيد على أنه في حال فوز الفريق الضيف بهدف دون مقابل، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة الذهاب في جوبا لصالح بيراميدز، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني محمد عادل، مدير إدارة المباريات، والدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال، مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي، مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير، مدير إدارة المتابعة، وزياد أشرف، إداري الفريق.