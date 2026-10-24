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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"صن داونز" حامل اللقب يودع أبطال افريقيا بالتعادل مع "ويليتي" الأنجولي 1-1

صن داونز
صن داونز
أ ش أ

ودع صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب دوري أبطال أفريقيا في مفاجأة كبيرة بعد تعادله مع ضيفه فريق ويليتي الأنجولي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

تقدم صن داونز في الدقيقة 11 عن طريق تاشريك ماثيوز، وعدل كريستوفاو مابولولو النتيجة لفريق ويليتي في الدقيقة 49، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في أنجولا، ليخطف فريق ويليتي بطاقة الصعود لدور المجموعات، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل المطبقة في البطولات القارية بالقارة السمراء.

وفي مباريات أخري، تأهل بترو أتلتيكو لدور المجموعات بالفوز على ضيفه سكوتلاند بثلاثية نظيفة، وتأهل أورلاندو بالفوز على ضيفه أفريكان ستارز برباعية نظيفة.

صن داونز حامل اللقب دوري أبطال أفريقيا

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