مفاجآت مدوية في أفريقيا.. سقوط صن داونز وكايزر تشيفز يشعل ليلة الحسم القاري

شهدت منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الجمعة، نتائج مثيرة، بعدما نجحت عدة أندية في حجز مقاعدها بدور المجموعات، بينما ودع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل لقب دوري الأبطال، المنافسات في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة.

دوري أبطال أفريقيا.. سقوط صن داونز وعودة تاريخية لبترو أتلتيكو

خطف ويليتي الأنجولي الأضواء بعدما أطاح بماميلودي صن داونز من البطولة، عقب تعادلهما بنتيجة 1-1 في جنوب أفريقيا، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وتقدم صن داونز في الدقيقة 11 عن طريق تاشريك ويليامز، لكن ويليتي أدرك التعادل بواسطة مابولولو في الشوط الثاني، ليحسم الفريق الأنجولي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ويضع حدًا لمحاولة حامل اللقب مواصلة مشواره القاري.

وفي مواجهة أخرى، حقق بترو أتلتيكو الأنجولي عودة قوية أمام سكوتلاند الزيمبابوي، بعدما فاز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ليعوض خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، ويحسم التأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وسجل روبن الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يضيف خورخي بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما حسم بيدرو أباريسيو المواجهة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليقود الفريق الأنجولي إلى دور المجموعات.

وواصل مولودية الجزائر انتفاضته القارية، بعدما تغلب على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، ليقلب خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين إلى تأهل مثير بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وجاءت أهداف مولودية الجزائر في الشوط الثاني، إذ افتتح شهر الدين بوخلدة التسجيل في الدقيقة 58، ثم أضاف محمد بنغورة الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يسجل سفيان بايزيد هدف التأهل في الوقت بدل الضائع.

كما حجز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مقعده في دور المجموعات، بعدما اكتسح أفريكان ستارز الناميبي برباعية نظيفة، ليحسم المواجهة بنتيجة 5-0 في مجموع اللقاءين، بعدما فاز ذهابًا بهدف دون مقابل.

وكان يانج أفريكانز التنزاني أول الأندية التي ضمنت التأهل إلى دور المجموعات، بعدما تفوق على CFFA من مدغشقر بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين.

الكونفدرالية الأفريقية.. ريد أروز يقصي كايزر تشيفز

شهدت كأس الكونفدرالية الأفريقية مفاجأة بارزة، بعدما ودع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي البطولة على يد ريد أروز الزامبي، الذي حسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وكان كايزر تشيفز قد فاز في مباراة الإياب بهدف دون مقابل، سجله برادلي كروس، ليعادل نتيجة المواجهتين بنتيجة 1-1، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الزامبي، الذي حجز مقعده في دور المجموعات.

وفي مواجهة أخرى، تأهل بريميرو دي أجوستو الأنجولي إلى دور المجموعات، بعدما تجاوز عقبة دي سي فيرونجا الكونغولي، مستفيدًا من فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

مباريات اليوم.. الزمالك وبيراميدز يبحثان عن حسم التأهل

وتتواصل اليوم السبت منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بمواجهتين مصريتين مهمتين، إذ يستضيف الزمالك فريق الجيش الرواندي في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بعدما فاز ذهابًا بهدف دون رد.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي بيراميدز مع المريخ بنتيو بطل جنوب السودان على استاد الدفاع الجوي، بعدما حقق الفريق السماوي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ساعيًا إلى تأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهة مولودية الجزائر؟ لا، إذ حسم الفريق الجزائري تأهله بالفعل، بينما يستضيف نهضة بركان المغربي فريق ستار سبورت أكاديمي من سيراليون، ضمن بقية مباريات الإياب في البطولة.

زد يواجه عزام.. والأهلي يلتقي كيتارا غدًا

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يخوض زد المصري مواجهة حاسمة خارج ملعبه أمام عزام التنزاني، اليوم السبت، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ما يجعل لقاء الإياب مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي غدًا الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج أرضه، ويطمح إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى دور المجموعات.

وتتواصل بقية مواجهات الإياب يومي السبت والأحد، لحسم المقاعد المتبقية في دور المجموعات من البطولتين القاريتين، وسط ترقب لمزيد من المفاجآت في ظل خروج عدد من الأندية البارزة مبكرًا.