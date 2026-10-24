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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تسريب اسمه واعتراض مورينيو.. مفاجأة بشأن حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
سارة عبد الله

كشف الخبير التحكيمي الدولي ناصر عباس عن تطورات اختيار حكم مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، بعد تداول اسم الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز لإدارة اللقاء، مشيرًا إلى أن تقارير صحفية إسبانية تحدثت عن استبعاده من المهمة عقب تسريب اسمه واعتراض جوزيه مورينيو.

وأوضح ناصر عباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تواجه حالة من الترقب بشأن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة المواجهة المرتقبة، في ظل عدم الإعلان الرسمي عن الاسم حتى الآن، وفقًا لما أورده في منشوره نقلًا عن صحيفتي «موندو ديبورتيفو» و«ماركا» الإسبانيتين.

وأضاف الخبير التحكيمي أن التوقعات تشير إلى إمكانية إسناد إدارة المباراة إلى أحد الحكمين خوان مارتينيز مونيرا أو ألبيرولا روخاس، على أن تعلن لجنة الحكام اسم الحكم المختار خلال اليوم.

وأشار عباس إلى أن المباراة ستقام غدًا على ملعب كامب نو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وسط ترقب للإعلان عن الحكم الذي سيتولى إدارة واحدة من أبرز المواجهات في كرة القدم الإسبانية.

واختتم الخبير التحكيمي حديثه بالتأكيد على انتظاره الإعلان الرسمي عن اسم حكم الكلاسيكو، معربًا عن تمنياته للجماهير بمشاهدة مباراة ممتعة وشيقة.

الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد جوزيه مورينيو

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