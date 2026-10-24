بيدري: ميسي أعظم لاعب في تاريخ برشلونة.. وأشجع الأرجنتين منذ طفولتي

كشف الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، عن إعجابه الكبير بالمنتخب الأرجنتيني بسبب الأسطورة ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه كان يشجع منتخب الأرجنتين منذ طفولته، خاصة في الفترات التي كان يودع فيها المنتخب الإسباني البطولات.

وقال بيدري، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لطالما اعتبر المنتخب الأرجنتيني فريقه الثاني، موضحًا أنه كان يميل لتشجيعه كلما خرجت إسبانيا من إحدى البطولات، وذلك بسبب ارتباطه الكبير بميسي.

وتحدث لاعب برشلونة عن مكانة ميسي في تاريخ النادي الكتالوني، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني كان يستحق وداعًا يليق بمسيرته وإنجازاته مع الفريق، مشددًا على أنه أعظم لاعب ارتدى قميص برشلونة على الإطلاق.

وتأتي تصريحات بيدري لتؤكد تقديره الكبير لميسي، الذي ترك بصمة استثنائية في تاريخ برشلونة، بعدما حقق العديد من الإنجازات والألقاب خلال مسيرته مع الفريق، وأصبح أحد أبرز رموزه التاريخية.

وعن مواجهة الكلاسيكو، أوضح بيدري أنه يتعامل مع المباراة أمام ريال مدريد مثل أي مواجهة أخرى، مشيرًا إلى أنه يحرص على الالتزام بروتينه المعتاد دون القيام بأي استعدادات استثنائية لمجرد خوض اللقاء.

وتعكس تصريحات لاعب الوسط الإسباني تقديره لتاريخ ميسي مع برشلونة، إلى جانب تركيزه على التعامل مع المباريات الكبرى بهدوء والحفاظ على عاداته المعتادة قبل المواجهات المهمة.