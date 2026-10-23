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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدري: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. وعلى لامين يامال شق طريقه الخاص

ميسي
ميسي
باسنتي ناجي

أشاد الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا من اللعب والتدرب إلى جواره خلال فترة وجودهما معًا في الفريق الكتالوني.

ميسي

وقال بيدري، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اللعب والتدرب مع ميسي كان تجربة مميزة بالنسبة له، موضحًا: «كنت محظوظًا لأنني تمكنت من اللعب والتدرب مع ميسي، واستمتعت كثيرًا وتعلمت منه الكثير، والآن أستمتع بمشاهدته».

وأضاف لاعب برشلونة أن ميسي يمتلك قدرات استثنائية تجعله مختلفًا عن بقية اللاعبين، موضحًا أنه يتمتع برؤية مميزة داخل الملعب، إذ يستطيع قراءة اللعب والتحرك في الأماكن المناسبة قبل الآخرين، كما يعرف جيدًا كيفية التمركز من أجل تسجيل الأهداف.

وأكد بيدري أن ما يقدمه ميسي في هذا العمر يعكس حجم موهبته وقدراته الاستثنائية، مشددًا على أن ما يفعله النجم الأرجنتيني لا يستطيع أي لاعب آخر تقديمه بالطريقة نفسها.

وتطرق بيدري إلى المقارنات المتكررة بين زميله في برشلونة لامين يامال وميسي، مشيرًا إلى أن وضع اللاعب الشاب في مقارنة مع النجم الأرجنتيني يمثل تحديًا صعبًا، نظرًا للمكانة التي يحتلها ميسي في تاريخ كرة القدم.

ونصح بيدري لامين يامال بالتركيز على تطوير مستواه وصناعة مسيرته الخاصة، بعيدًا عن المقارنات مع النجوم الآخرين، مؤكدًا أهمية التحلي بالهدوء والاستمتاع بكرة القدم، بدلًا من الانشغال بمحاولة الوصول إلى ما حققه ميسي.

تأتي تصريحات بيدري في ظل استمرار المقارنات بين يامال وميسي، بسبب موهبة اللاعب الإسباني الشاب وتألقه مع برشلونة، إلا أن لاعب الوسط يرى أن الأفضل بالنسبة لزميله هو شق طريقه الخاص وكتابة اسمه في عالم كرة القدم بأسلوبه وإمكاناته.

ميسي برشلونة الاهلي الزمالك منتخب مصر

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