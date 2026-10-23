الاتحاد يهزم الدرعية بثنائية ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي

حقق الاتحاد فوزًا مهمًا على حساب الدرعية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل العميد سعيه نحو المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

الاتحاد يهزم الدرعية بثنائية

وافتتح النيجيري جورج إلينيخينا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 30، بعدما نجح في منح فريقه الأفضلية خلال الشوط الأول، قبل أن يؤكد الهولندي جورجينيو فينالدوم الانتصار بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني، ونقطة واحدة عن الهلال الثالث، وذلك قبل استكمال مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، عند 15 نقطة في المركز الثامن، متساويًا في الرصيد مع الاتفاق صاحب المركز السابع، الذي يتفوق بفارق الأهداف.